La Petite Ceinture Le Hohwald Bas-Rhin

vendredi 1 août 2025

La Petite Ceinture Square Kuntz 67140 Le Hohwald Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 3000.0 Tarif :

Station de montagne située entre 600 et 1100 mètres d’altitude le Hohwald bénéficie d’un climat exceptionnel en toute saison. Cette petite balade vous conduira au cœur de belles forêts de sapins et de hêtres bicentenaires.

http://www.paysdebarr.fr/visiter +33 3 88 08 66 65

English :

The Hohwald is a mountain resort situated between 600 and 1100 metres above sea level and enjoys an exceptional climate in all seasons. This short walk will take you to the heart of beautiful forests of fir trees and bicentenary beeches.

Deutsch :

Der Bergort Le Hohwald liegt auf einer Höhe von 600 bis 1100 Metern und genießt zu jeder Jahreszeit ein außergewöhnliches Klima. Diese kleine Wanderung führt Sie durch schöne Tannen- und Buchenwälder mit 200-jährigen Bäumen.

Italiano :

L’Hohwald è una località montana situata tra i 600 e i 1100 metri sul livello del mare e gode di un clima eccezionale in tutte le stagioni. Questa breve passeggiata vi porterà nel cuore di splendidi boschi di abeti e faggi bicentenari.

Español :

El Hohwald es una estación de montaña situada entre 600 y 1100 metros sobre el nivel del mar y goza de un clima excepcional en todas las estaciones. Este corto paseo le llevará al corazón de hermosos bosques de abetos y hayas bicentenarios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par Système d’informations touristique Alsace