La presqu’île d’Iges, le camp de la misère Glaire Ardennes

La presqu’île d’Iges, formée par une boucle resserrée de la Meuse en aval de Sedan, fut de tout temps un point de passage. Une voie romaine secondaire, reliant les deux grandes voies Reims-Cologne et Reims-Trèves passait par Iges et traversait la Meuse par un gué pavé. Après la capitulation de 1870 signée au château de Bellevue, 80 000 soldats de l’armée française furent parqués dans la presqu’île, dans des conditions épouvantables, avant leur transfert dans des camps de prisonniers en Allemagne, d’où le nom de camp de la Misère attribué à la presqu’île.La construction du canal qui permet aux péniches et bateaux de plaisance d’éviter la boucle de la Meuse a fait d’Iges presque une île…
The Iges peninsula, formed by a narrow loop of the Meuse downstream from Sedan, has always been a crossing point. A secondary Roman road, connecting the two main roads Reims-Cologne and Reims-Trèves, passed through Iges and crossed the Meuse at a paved ford. After the surrender of 1870 signed at Bellevue Castle, 80,000 soldiers of the French army were parked in the peninsula, under appalling conditions, before being transferred to prison camps in Germany, hence the name camp de la Misère (misery camp) attributed to the peninsula. The construction of the canal, which allowed barges and pleasure boats to avoid the Meuse loop, made Iges almost an island…
Die Halbinsel Iges, die von einer engen Schleife der Maas unterhalb von Sedan gebildet wird, war von jeher ein Durchgangspunkt. Eine römische Nebenstraße, die die beiden Hauptstraßen Reims-Köln und Reims-Trier verband, führte durch Iges und überquerte die Maas über eine gepflasterte Furt. Nach der 1870 im Schloss Bellevue unterzeichneten Kapitulation wurden 80 000 Soldaten der französischen Armee auf der Halbinsel unter entsetzlichen Bedingungen eingepfercht, bevor sie in Gefangenenlager in Deutschland verlegt wurden, weshalb die Halbinsel auch Lager des Elends genannt wurde.Durch den Bau des Kanals, der es Lastkähnen und Freizeitbooten ermöglicht, die Maas-Schleife zu umgehen, wurde Iges fast zu einer Insel…
La penisola di Iges, formata da una stretta ansa della Mosa a valle di Sedan, era da tempo immemorabile un punto di passaggio. Una strada romana secondaria, che collegava le due strade principali da Reims a Colonia e da Reims a Treves, passava per Iges e attraversava la Mosa presso una gue? pave? Dopo la capitolazione del 1870, firmata al castello di Bellevue, 80.000 soldati dell’esercito francese furono immagazzinati nella penisola, in condizioni spaventose, prima di essere trasferiti nei campi di prigionia in Germania, da cui il nome campo di prigionia la costruzione del canale, che permette a barche e imbarcazioni da diporto di evitare l’ansa della Mosa, ha reso Iges quasi un’isola…
La península de Iges, formada por un estrecho bucle del Mosa aguas abajo de Sedán, fue desde tiempos inmemoriales un punto de paso. Una calzada romana secundaria, que unía las dos vías principales de Reims a Colonia y de Reims a Treves, pasaba por Iges y cruzaba el Mosa en un gue? pave? Tras la capitulación de 1870 firmada en el castillo de Bellevue, 80.000 soldados del ejército francés fueron almacenados en la península, en condiciones lamentables, antes de ser trasladados a campos de prisioneros en Alemania, de ahí el nombre de campo de prisioneros la construcción del canal, que permite a los barcos y embarcaciones de recreo evitar el bucle del Mosa, ha convertido a Iges en casi una isla…
