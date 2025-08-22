La Rand’au Fil de l’Eau La Celle-Saint-Cyr Yonne

La Rand’au Fil de l’Eau A pieds Difficulté moyenne

La Rand’au Fil de l’Eau Route de Pinelle 89116 La Celle-Saint-Cyr Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école de La Celle-Saint-Cyr pour faire découvrir le patrimoine de leur village et ses environs.

Difficulté moyenne

https://www.calameo.com/read/002334225089c562a8530 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by the pupils of La Celle-Saint-Cyr school to help them discover the heritage of their village and the surrounding area.

Deutsch :

Ein von den Schülern der Schule in La Celle-Saint-Cyr angelegter Weg, auf dem die Schüler das Kulturerbe ihres Dorfes und seiner Umgebung entdecken können.

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di La Celle-Saint-Cyr per aiutarli a scoprire il patrimonio del loro villaggio e della zona circostante.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de La Celle-Saint-Cyr para descubrir el patrimonio de su pueblo y alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data