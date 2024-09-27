La rando Malivigne Aventure Maligny Yonne

La rando Malivigne Aventure Maligny Yonne vendredi 1 août 2025.

La rando Malivigne Aventure A pieds Difficulté moyenne

La rando Malivigne Aventure 12 rue des Ecoles 89800 Maligny Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9900.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école de Maligny pour faire découvrir l’histoire de leur village et de ses environs l’église Notre-Dame de l’Assomption (XIIe-XVIIIe s.), les halles (XIXe s.), le château (XIIe s.) ; à Villy, le lavoir (XIXe s.), à Lignorelles, l’église Saint-Martin (XIIe s.) ; le vignoble et les panoramas sur le Chablisien…

Difficulté moyenne

https://www.calameo.com/read/0023342257e690f280574 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by CM1-CM2 pupils from the Maligny school to help them discover the history of their village and its surroundings: the church of Notre-Dame de l’Assomption (12th-18th c.), the covered market (19th c.), the château (12th c.); in Villy, the washhouse (19th c.); in Lignorelles, the church of Saint-Martin (12th c.); the vineyards and panoramic views over the Chablis region…

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der CM1-CM2 der Schule Maligny angelegt wurde, um die Geschichte ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: die Kirche Notre-Dame de l’Assomption (12.-18. Jh.), die Markthallen (19. Jh.), das Schloss (12. Jh.); in Villy das Waschhaus (19. Jh.), in Lignorelles die Kirche Saint-Martin (12. Jh.); die Weinberge und die Panoramablicke auf das Chablisien…

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Maligny per far scoprire la storia del loro villaggio e dei suoi dintorni: la chiesa di Notre-Dame de l’Assomption (XII-XVIII secolo), il mercato coperto (XIX secolo), il castello (XII secolo); a Villy, il lavatoio (XIX secolo), a Lignorelles, la chiesa di Saint-Martin (XII secolo); i vigneti e la vista panoramica sulla regione dello Chablis…

Español :

Recorrido creado por los alumnos de CM1-CM2 de la escuela de Maligny para descubrir la historia de su pueblo y sus alrededores: la iglesia de Notre-Dame de l’Assomption (siglos XII-XVIII), el mercado cubierto (siglo XIX), el castillo (siglo XII); en Villy, el lavadero (siglo XIX), en Lignorelles, la iglesia de Saint-Martin (siglo XII); los viñedos y las vistas panorámicas sobre la región de Chablis…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data