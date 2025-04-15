La randonnée des trois bourgs en Duraquois Soumensac Lot-et-Garonne
vendredi 1 août 2025.
En VTT Difficile
47120 Soumensac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15600.0
Au départ du village promontoire de Soumensac, ce circuit descend dans la vallée du Malromé et passe successivement par les bourgs de Saint-Jean-de-Duras et Pardaillan.
+33 5 53 66 14 14
English : La randonnée des trois bourgs en Duraquois
Starting from the promontory village of Soumensac, this circuit descends into the Malromé valley and passes successively through the villages of Saint-Jean-de-Duras and Pardaillan.
Deutsch : La randonnée des trois bourgs en Duraquois
Vom Vorgebirgsdorf Soumensac aus führt dieser Rundweg hinunter in das Malromé-Tal und nacheinander durch die Dörfer Saint-Jean-de-Duras und Pardaillan.
Italiano :
Partendo dal promontorio di Soumensac, questo percorso scende nella valle di Malromé e attraversa successivamente i villaggi di Saint-Jean-de-Duras e Pardaillan.
Español : La randonnée des trois bourgs en Duraquois
Partiendo del pueblo promontorio de Soumensac, esta ruta desciende al valle de Malromé y pasa sucesivamente por los pueblos de Saint-Jean-de-Duras y Pardaillan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine