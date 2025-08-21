La randonnée vindécyenne Vindecy Saône-et-Loire
La randonnée vindécyenne Vindecy Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
La randonnée vindécyenne En VTT assistance électrique Facile
La randonnée vindécyenne Près de l’école 71110 Vindecy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14500.0 Tarif :
Au cours de votre promenade, vous aurez l’occasion d’observer la Loire, un château, celui d’Arcy, d’’emprunter la voie verte et de faire une halte au marais pour admirer la faune et la flore un beau programme !
Facile
http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06
English :
During your walk, you will have the opportunity to observe the Loire, a castle, the one of Arcy, to take the green way and to make a stop at the marsh to admire the fauna and the flora: a beautiful program!
Deutsch :
Auf Ihrem Spaziergang haben Sie die Gelegenheit, die Loire und das Schloss Arcy zu sehen, auf dem grünen Weg zu wandern und im Sumpfgebiet Halt zu machen, um die Flora und Fauna zu bewundern ein tolles Programm!
Italiano :
Durante la passeggiata, avrete la possibilità di osservare la Loira, un castello, quello di Arcy, di percorrere la via verde e di fermarvi alla palude per ammirare la fauna e la flora: un ottimo programma!
Español :
Durante su paseo, tendrá la oportunidad de observar el Loira, un castillo, el de Arcy, tomar la vía verde y detenerse en el pantano para admirar la fauna y la flora: ¡un gran programa!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data