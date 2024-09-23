La Rand’Usy Domecy-sur-Cure Yonne

La Rand’Usy Domecy-sur-Cure Yonne vendredi 1 août 2025.

La Rand’Usy A pieds Facile

La Rand’Usy 21 rue des Roches 89450 Domecy-sur-Cure Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Un chemin créé par les élèves de l’école d’Usy à Domecy-sur-Cure pour faire découvrir l’histoire de leur village et de ses environs statue de Notre-Dame de la Lumière, point de vue sur le hameau de Cure et l’ancienne abbaye Saint-Martin-sur-Cure, barrage hydroélectrique de Malassis, ruines du moulin de Gingon, lavoir d’Usy…

Facile

https://www.calameo.com/read/0023342254ed50745a809 +33 3 45 02 75 91

English :

A trail created by pupils from Usy school in Domecy-sur-Cure to help them discover the history of their village and its surroundings: statue of Notre-Dame de la Lumière, viewpoint over the hamlet of Cure and the former abbey of Saint-Martin-sur-Cure, Malassis hydroelectric dam, ruins of the Gingon mill, Usy washhouse…

Deutsch :

Ein Weg, der von den Schülern der Schule von Usy in Domecy-sur-Cure angelegt wurde, um die Geschichte ihres Dorfes und seiner Umgebung zu entdecken: Statue von Notre-Dame de la Lumière, Aussichtspunkt auf den Weiler Cure und die ehemalige Abtei Saint-Martin-sur-Cure, Wasserkraftdamm von Malassis, Ruinen der Mühle von Gingon, Waschhaus von Usy…

Italiano :

Un percorso creato dagli alunni della scuola di Usy a Domecy-sur-Cure per aiutarli a scoprire la storia del loro villaggio e dei dintorni: statua di Notre-Dame de la Lumière, punto panoramico sulla frazione di Cure e sull’antica abbazia di Saint-Martin-sur-Cure, diga idroelettrica di Malassis, rovine del mulino di Gingon, lavatoio di Usy, ecc.

Español :

Recorrido creado por los alumnos de la escuela de Usy, en Domecy-sur-Cure, para descubrir la historia de su pueblo y sus alrededores: estatua de Notre-Dame de la Lumière, mirador sobre la aldea de Cure y la antigua abadía de Saint-Martin-sur-Cure, presa hidroeléctrica de Malassis, ruinas del molino de Gingon, lavadero de Usy, etc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data