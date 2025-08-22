La Rigole d’Yonne, le circuit des aqueducs Montreuillon Nièvre

La Rigole d’Yonne, le circuit des aqueducs En VTT assistance électrique Facile

La Rigole d’Yonne, le circuit des aqueducs Les Roches, 58800 Montreuillon 58800 Montreuillon Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

La rigole d’Yonne qui, depuis le lac de Pannecière alimente le canal du Nivernais en eau, enjambe cours d’eau et routes à l’aide d’ouvrages d’art remarquables que sont les aqueducs.

+33 9 82 56 94 98

English :

The Yonne channel, which feeds the Nivernais canal with water from the Pannecière lake, spans rivers and roads with the help of remarkable engineering structures such as aqueducts.

Deutsch :

Die Rigole d’Yonne, die vom Lac de Pannecière aus den Canal du Nivernais mit Wasser versorgt, überspannt mithilfe der bemerkenswerten Kunstwerke, den Aquädukten, Wasserläufe und Straßen.

Italiano :

Il canale dell’Yonne, che alimenta il canale del Nivernais dal lago Pannecière, attraversa fiumi e strade con l’aiuto di notevoli strutture ingegneristiche come gli acquedotti.

Español :

El canal del Yonne, que alimenta el canal del Nivernais desde el lago de la Pannecière, salva ríos y carreteras con la ayuda de notables obras de ingeniería como acueductos.

