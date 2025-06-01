La route des abbayes à cheval Etape 3/5 Brectouville Abbaye d’Hambye Torigny-les-Villes Manche

La route des abbayes à cheval Etape 3/5 Brectouville Abbaye d’Hambye 50160 Torigny-les-Villes Manche Normandie

Durée : 360 Distance : 35000.0 Tarif :

La route des abbayes à cheval est un itinéraire de randonnée équestre de 155 km spécialement conçu pour les cavaliers où les portions goudronnées ont été limitées au maximum.

A découvrir sur le parcours Cerisy-la-Forêt abbaye, joyau de l’art roman, fondée en 1032.

1 Saint-Fromond Abbaye normande romane fondée au VIIe siècle.

2 Chemin de halage qui longe la Vire. Chemin aujourd’hui transformé en Voie Verte sur laquelle vous pourrez randonner en toute tranquillité.

3 Saint-Lô Haras national

4 Avant de quitter le chemin de halage, arrêter-vous aux Roches de Ham panorama exceptionnel sur la Vallée de la Vire.

5 Hambye via les chemins creux abbaye bénédictine du XIIe siècle située en bordure de la Sienne

6 La Lucerne d’Outremer abbaye prémontrée d’esprit cistercien, fondée en 1143.

7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon pays de l’élevage des galopeurs.

Arrivée Bec d’Andaine possibilité depuis ce point de traverser la baie du Mont Saint-Michel à cheval, accompagné par un professionnel, et de finir votre voyage par la visite de l’abbaye du Mont Saint-Michel.

The Route of the Abbeys on Horseback is a 155 km long equestrian hiking route specially designed for riders where the tarred portions have been kept to a minimum

To be discovered on the route: Cerisy-la-Forêt: abbey, jewel of Romanesque art, founded in 1032.

1 Saint-Fromond: Norman Romanesque abbey founded in the 7th century.

2 Towpath along the Vire river. Today, this path has been transformed into the Voie Verte (Green Way) on which you can walk in peace and quiet.

3 Saint-Lô National Stud

4 Before leaving the towpath, stop at the Roches de Ham: exceptional panorama on the Vallée de la Vire.

5 Hambye via the sunken lanes: 12th century Benedictine abbey situated on the banks of the Sienne river

6 The Lucerne d’Outremer: a Premonstratensian abbey of Cistercian spirit, founded in 1143.

7 The Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon country of the breeding of gallopers.

Arrival Bec d’Andaine possibility from this point to cross the bay of Mont Saint-Michel on horseback, accompanied by a professional, and to finish your trip by visiting the abbey of Mont Saint-Michel.

Deutsch :

Die Route der Abteien zu Pferd ist eine 155 km lange, speziell für Reiter konzipierte Wanderreitroute, bei der die asphaltierten Abschnitte auf ein Minimum beschränkt wurden

Sehenswertes auf der Strecke: Cerisy-la-Forêt: Abtei, ein Juwel der Romanik, gegründet 1032.

1 Saint-Fromond: Normannische romanische Abtei, die im 7. Jahrhundert gegründet wurde.

2 Treidelpfad, der an der Vire entlangführt. Dieser Weg wurde heute in eine Voie Verte (Grüne Straße) umgewandelt, auf der Sie in aller Ruhe wandern können.

3 Saint-Lô: Nationalgestüt

4 Bevor Sie den Treidelpfad verlassen, halten Sie bei den Roches de Ham an: ein außergewöhnliches Panorama über das Tal der Vire.

5 Hambye über die Hohlwege: Benediktinerabtei aus dem 12. Jahrhundert am Ufer des Flusses Sienne gelegen

6 La Lucerne d’Outremer: Prämonstratenserabtei im Geist der Zisterzienser, gegründet 1143.

7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: Land der Galopprennpferdezucht.

Ankunft: Bec d’Andaine: Von hier aus besteht die Möglichkeit, die Bucht von Mont Saint-Michel zu Pferd zu durchqueren, wobei Sie von einem Profi begleitet werden, und Ihre Reise mit einem Besuch der Abtei von Mont Saint-Michel zu beenden.

Italiano :

L’itinerario delle abbazie a cavallo è un percorso equestre di 155 km appositamente studiato per i cavalieri, in cui i tratti asfaltati sono stati ridotti al minimo

Da scoprire lungo il percorso: Cerisy-la-Forêt: abbazia, gioiello dell’arte romanica, fondata nel 1032.

1 Saint-Fromond: abbazia romanico-normanna fondata nel VII secolo.

2 Sentiero lungo la Vire. Questo sentiero è stato trasformato in una Voie Verte (Via Verde) su cui si può camminare in tutta tranquillità.

3 Saint-Lô: scuderia nazionale

4 Prima di lasciare l’alzaia, sosta alle Roches de Ham: panorama eccezionale sulla Valle della Vire.

5 Hambye attraverso i sentieri sommersi: abbazia benedettina del XII secolo sulle rive della Sienne

6 La Lucerna d’Outremer: abbazia premostratense di spirito cistercense, fondata nel 1143.

7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: paese dell’allevamento di galoppatori.

Arrivo: Bec d’Andaine: da questo punto è possibile attraversare la baia di Mont Saint-Michel a cavallo, accompagnati da un professionista, e concludere il viaggio visitando l’abbazia di Mont Saint-Michel.

Español :

La ruta de las abadías a caballo es un recorrido ecuestre de 155 km especialmente diseñado para jinetes en el que los tramos de asfalto se han reducido al mínimo

Para descubrir en la ruta: Cerisy-la-Forêt: abadía, joya del arte románico, fundada en 1032.

1 Saint-Fromond: abadía románica normanda fundada en el siglo VII.

2 Camino de sirga a lo largo del Vire. Este camino se ha transformado en una Voie Verte (Vía Verde) por la que se puede caminar con total tranquilidad.

3 Saint-Lô: Yeguada Nacional

4 Antes de abandonar el camino de sirga, deténgase en las Roches de Ham: panorama excepcional del valle del Vire.

5 Hambye por los caminos hundidos: abadía benedictina del siglo XII a orillas del Sienne

6 La Lucerne d’Outremer: Abadía premostratense de espíritu cisterciense, fundada en 1143.

7 La Haye-Pesnel, Dragey-Ronthon: país de la cría de galope.

Llegada: Bec d’Andaine: posibilidad de cruzar la bahía del Monte Saint-Michel a caballo, acompañado por un profesional, y de terminar el viaje visitando la abadía del Monte Saint-Michel.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme