La Route des Crêtes La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence

La Route des Crêtes

La Route des Crêtes 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Cette route panoramique de 24 km à La Palud sur Verdon vous entraîne à travers un circuit parcourant les crêtes du Grand Canyon. Les 14 Belvédères dévoilent les falaises mythiques du Verdon et offrent des points de vue uniques sur les Gorges du Verdon.

+33 4 92 83 76 89

English : La Route des Crêtes

This 24 km panoramic route in La Palud sur Verdon takes you on a tour of the Grand Canyon ridges. The 14 Belvederes reveal the mythical cliffs of the Verdon and offer unforgettable views of the Grand Canyon.

Deutsch :

Diese 24 km lange Panoramastraße in La Palud sur Verdon führt Sie durch einen Rundkurs, der über die Zinnen des Grand Canyon verläuft. Die 14 Belvedere enthüllen die mythischen Klippen des Verdon und bieten einzigartige Ausblicke auf die Gorges du Verdon.

Italiano :

Questo percorso panoramico di 24 km che parte da La Palud sur Verdon vi porta alla scoperta delle creste del Grand Canyon. I 14 Belvederes svelano le mitiche falesie del Verdon e offrono una vista indimenticabile sul Grand Canyon.

Español :

Esta ruta panorámica de 24 km desde La Palud sur Verdon le lleva a recorrer las crestas del Gran Cañón. Las 14 Belvederes desvelan los míticos acantilados del Verdon y ofrecen vistas únicas de las Gargantas del Verdon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme