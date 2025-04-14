La route des crêtes La Bresse Vosges

La route des crêtes La Bresse Vosges vendredi 1 août 2025.

La route des crêtes Adultes Voiture

La route des crêtes Route des Crêtes 88250 La Bresse Vosges Grand Est

Durée : Distance : 80000.0 Tarif :

Le tracé de la route des Crêtes, longue de 77 km fut décidé pendant la guerre de 1914-18 à des fins stratégiques. Elle passe par le Grand Ballon, point culminant du massif des Vosges, par le Hohneck et le Col de la Schlucht. Aujourd’hui, elle nous offre de magnifiques panoramas lacs, vallées, sommets. Il n’est pas rare de pouvoir observer la forêt noire et la chaîne des Alpes depuis différents points de cette route. La route des Crêtes est fermée à la circulation chaque année à compter de mi novembre pour toute la période hivernale.

https://www.labresse.net/ +33 3 29 25 41 29

English :

The route of the 77 km Route des Crêtes was decided during the 1914-18 war for strategic reasons. It passes through the Grand Ballon, the highest point of the Vosges massif, the Hohneck and the Col de la Schlucht. Today, it offers magnificent panoramic views of lakes, valleys and peaks. It’s not unusual to be able to see the Black Forest and the Alps from various points along the route. The Route des Crêtes is closed to traffic every year from mid-November for the entire winter period.

Deutsch :

Der Verlauf der 77 km langen Route des Crêtes wurde während des Krieges von 1914-18 zu strategischen Zwecken beschlossen. Sie führt über den Grand Ballon, den höchsten Punkt der Vogesen, über das Hohneck und den Col de la Schlucht. Heute bietet sie uns herrliche Panoramen: Seen, Täler, Gipfel. Es ist nicht selten, dass man von verschiedenen Punkten dieser Straße aus den Schwarzwald und die Alpenkette beobachten kann. Die Route des Crêtes ist jedes Jahr ab Mitte November für den gesamten Winter für den Verkehr gesperrt.

Italiano :

Il percorso della Route des Crêtes, lungo 77 km, fu deciso durante la guerra del 1914-18 per motivi strategici. Passa per il Grand Ballon, il punto più alto del massiccio dei Vosgi, l’Hohneck e il Col de la Schlucht. Oggi offre magnifiche viste panoramiche su laghi, valli e cime. Non è raro poter vedere la Foresta Nera e le Alpi da diversi punti del percorso. La Route des Crêtes viene chiusa al traffico ogni anno da metà novembre per tutto il periodo invernale.

Español :

El trazado de la Route des Crêtes, de 77 km, se decidió durante la guerra de 1914-18 por razones estratégicas. Pasa por el Grand Ballon, el punto más alto del macizo de los Vosgos, el Hohneck y el Col de la Schlucht. Hoy ofrece magníficas vistas panorámicas de lagos, valles y picos. No es raro ver la Selva Negra y los Alpes desde varios puntos de la ruta. La Route des Crêtes se cierra al tráfico todos los años a partir de mediados de noviembre durante todo el periodo invernal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Système d’information touristique Lorrain