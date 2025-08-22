La Route des Fromages AOP d’Auvergne Aubière Puy-de-Dôme

La Route des Fromages AOP d’Auvergne

La Route des Fromages AOP d’Auvergne 9 allée Pierre-de-Fermat 63170 Aubière Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Bienvenue sur la Route des fromages AOP d’Auvergne.

Visite de fermes et de fromageries … Plus d’une trentaine d’étapes réparties sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, ouvrent leurs portes toute l’année.

https://www.fromages-aop-auvergne.com/route-fromages/ +33 4 73 28 78 44

English : The P.D.O. cheese tour

Visit farms and cheese dairies… More than thirty stops spread over Puy-de-Dôme and Cantal open their doors all year round.

Deutsch :

Willkommen auf der Route des fromages AOP d’Auvergne.

Besuchen Sie Bauernhöfe und Käsereien … Mehr als dreißig Etappen, die über die Departements Puy-de-Dôme und Cantal verteilt sind, öffnen das ganze Jahr über ihre Türen.

Italiano :

Benvenuti sulla Strada dei formaggi DOP dell’Alvernia.

Visita alle fattorie e ai caseifici… Più di trenta tappe distribuite nelle regioni del Puy-de-Dôme e del Cantal aprono le loro porte tutto l’anno.

Español :

Bienvenido a la Ruta del Queso DOP de Auvernia.

Visite granjas y queserías… Más de treinta paradas repartidas por las regiones de Puy-de-Dôme y Cantal abren sus puertas durante todo el año.

