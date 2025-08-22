La Route des Fruits et des Vins Hautes-Alpes Tallard Hautes-Alpes

La Route des Fruits et des Vins Hautes-Alpes

La Route des Fruits et des Vins Hautes-Alpes Place du Château 05130 Tallard Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Route des Fruits et des Vins vous conduit du belvédère du Lac de Serre-Ponçon à Rousset, puis longe la Durance jusqu’au porte de la Provence. C’est une invitation originale et gourmande à la découverte des productions fruitières et viticoles.

http://www.vinsdeshautesalpes.fr/ +33 4 92 54 04 29

English : The Fruit and Wine Route Hautes-Alpes

The Fruit and Wine Route takes you from the lookout point of Lake Serre-Ponçon to Rousset, then along the Durance to the gateway to Provence. It is an original and gourmet invitation to discover fruit and wine production.

Deutsch :

Die Obst- und Weinstraße führt Sie vom Aussichtspunkt am Lac de Serre-Ponçon nach Rousset und dann entlang der Durance bis zur Pforte der Provence. Sie ist eine originelle und leckere Einladung zur Entdeckung der Obst- und Weinproduktion.

Italiano :

La Strada della Frutta e del Vino vi porta dal belvedere del lago di Serre-Ponçon a Rousset, poi lungo la Durance fino alle porte della Provenza. È un invito originale e gastronomico a scoprire la produzione di frutta e vino.

Español :

La Ruta de la Fruta y el Vino le lleva desde el mirador del lago de Serre-Ponçon hasta Rousset, y luego a lo largo del Durance hasta la puerta de la Provenza. Es una invitación original y gourmet para descubrir la producción de frutas y vinos.

