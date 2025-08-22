La route des Roches et des Crêtes Rouen Seine-Maritime

La route des Roches et des Crêtes

Cette balade est intégralement effectuée dans la Métropole de Rouen et pourtant, vous n’aurez pas l’impression d’être en ville avec ce tracé qui longe la Seine et emprunte les nombreux lacets des différentes côtes de la ville.

English : La route des Roches et des Crêtes

This walk is entirely carried out in the Metropolis of Rouen and yet, you will not have the impression of being in the city with this route which runs along the Seine and follows the many bends of the various coasts of the city.

Deutsch :

Diese Wanderung wird vollständig in der Metropole Rouen durchgeführt, und dennoch werden Sie sich nicht wie in der Stadt fühlen, da die Strecke entlang der Seine und über die zahlreichen Serpentinen der verschiedenen Hügel der Stadt führt.

Italiano :

Il percorso si svolge interamente all’interno dell’area metropolitana di Rouen, ma non vi sembrerà di essere in città, poiché il tragitto segue la Senna e si snoda tra le numerose curve delle varie colline della città.

Español :

Este paseo se desarrolla íntegramente en el área metropolitana de Rouen y, sin embargo, no tendrá la sensación de estar en la ciudad, ya que el recorrido sigue el Sena y se adentra en los numerosos recodos de las distintas colinas de la ciudad.

