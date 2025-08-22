La Route des Villes d´Eaux du Massif central Royat Puy-de-Dôme

La Route des Villes d´Eaux du Massif central

La Route des Villes d´Eaux du Massif central 8 avenue Anatole France 63130 Royat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La Route des Villes dEaux serpente le Massif central à travers des territoires contrastés faits de gorges, de forêts et de volcans. Venez profiter des bienfaits des eaux thermales lors de séjours revitalisants dans les villes d’eaux d’Auvergne !

https://www.villesdeaux.com/ +33 4 73 34 72 80

English :

The Route des Villes d’Eaux winds its way through the Massif Central through contrasting territories of gorges, forests and volcanoes. Come and enjoy the benefits of the thermal waters during revitalizing stays in the water cities of Auvergne!

Deutsch :

Die Route des Villes dEaux schlängelt sich durch das Zentralmassiv und durch kontrastreiche Gebiete mit Schluchten, Wäldern und Vulkanen. Genießen Sie die wohltuende Wirkung des Thermalwassers bei einem erholsamen Aufenthalt in den Wasserstädten der Auvergne!

Italiano :

La Route des Villes dEaux si snoda nel Massiccio Centrale attraverso territori contrastanti di gole, foreste e vulcani. Venite a godere dei benefici delle acque termali durante i soggiorni rivitalizzanti nelle città d’acqua dell’Alvernia!

Español :

La Route des Villes dEaux serpentea por el Macizo Central a través de territorios contrastados de gargantas, bosques y volcanes. Venga a disfrutar de los beneficios de las aguas termales en estancias revitalizantes en las ciudades del agua de Auvernia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-08-06 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme