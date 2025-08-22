La Route fleurie de la Haute-Bresse Pirajoux Ain

La Route fleurie de la Haute-Bresse

La Route fleurie de la Haute-Bresse Le Village 01270 Pirajoux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Circulez à votre gré sur un circuit d’environ 250 km constituant un trait d’union entre le Revermont et le Val de Saône en passant par la Bresse. Une invitation à visiter cette belle région.

+33 4 74 30 11 81

English : The Haute-Bresse Flower Route

Travel at your own pace on a 250 km circuit that links the Revermont and the Val de Saône, passing through the Bresse region. An invitation to visit this beautiful region.

Deutsch : Die Blumenstraße der Haute-Bresse

Fahren Sie nach Belieben auf einer etwa 250 km langen Strecke, die eine Verbindung zwischen dem Revermont und dem Saône-Tal über die Bresse darstellt. Eine Einladung, diese schöne Region zu besuchen.

Italiano :

Percorrete al vostro ritmo un itinerario di 250 km che collega il Revermont e la Val de Saône, passando per la regione della Bresse. Un invito a visitare questa splendida regione.

Español :

Recorra a su antojo un circuito de unos 250 km que une el Revermont y el Val de Saône, pasando por la Bresse. Una invitación a visitar esta hermosa región.

