La Route fleurie du Revermont Jasseron Ain

Dominant le bocage bressan, le Revermont matérialise les premiers contreforts des Montagnes du Jura et se prolonge bien au-delà du territoire de l’Ain… Jalonné de beaux villages fleuris, ce petit territoire unique est un petit paradis.

English : The Revermont Flower Route

Dominating the Bresse bocage, the Revermont region forms the first foothills of the Jura Mountains and extends well beyond the Ain territory… Lined with beautiful flower-filled villages, this unique territory is a little paradise.

Deutsch : Die Blumenstraße von Revermont

Das Revermont-Gebiet, das die Bocage Bressan überragt, bildet die ersten Ausläufer der Montagnes du Jura und erstreckt sich weit über das Gebiet des Departements Ain hinaus… Dieses einzigartige Gebiet ist ein kleines Paradies, das von schönen, blumengeschmückten Dörfern gesäumt wird.

Italiano :

Dominando il bocage della Bresse, il Revermont costituisce le prime propaggini del Giura e si estende ben oltre il dipartimento dell’Ain… Costellata di splendidi villaggi fioriti, questa zona unica è un piccolo paradiso.

Español :

Dominando el bocage de Bresse, el Revermont es la primera estribación de los montes del Jura y se extiende más allá del territorio de Ain… Esta zona única, bordeada de hermosos pueblos llenos de flores, es un pequeño paraíso.

