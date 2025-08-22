La Route Napoléon dans le Laragnais Le Poët Hautes-Alpes

La Route Napoléon dans le Laragnais

La Route Napoléon dans le Laragnais 05300 Le Poët Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Route Napoléon, est créée en 1932. Longue de 328 km, elle est le trajet emprunté par l’Empereur en mars 1815. Du 26 février au 7 mars 1815, de l’île d’Elbe à Grenoble, 9 jours qui auraient pu changer la face du monde .

https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/me-balade/route-napoleon +33 4 92 65 09 38

English : La Route Napoléon

The Route Napoléon was created in 1932. 328 km long, it is the route taken by the Emperor in March 1815. From February 26 to March 7, 1815, from Elba to Grenoble, 9 days that could have changed the face of the world .

Deutsch : La Route Napoléon

Die Route Napoléon, wurde 1932 eingerichtet. Sie ist 328 km lang und stellt die Strecke dar, die der Kaiser im März 1815 zurücklegte. Vom 26. Februar bis zum 7. März 1815, von Elba nach Grenoble, neun Tage, die das Gesicht der Welt hätten verändern können .

Italiano :

La Route Napoléon è stata creata nel 1932. È lungo 328 km e segue il percorso fatto dall’imperatore nel marzo 1815. Dal 26 febbraio al 7 marzo 1815, dall’Elba a Grenoble, 9 giorni che avrebbero potuto cambiare il volto del mondo .

Español : La Route Napoléon

La Ruta Napoleón se creó en 1932. Tiene 328 km de longitud y sigue la ruta que siguió el Emperador en marzo de 1815. Del 26 de febrero al 7 de marzo de 1815, de Elba a Grenoble, 9 días que podrían haber cambiado la faz del mundo .

