La Savine VTT n°55 Hauts de Bienne Jura

La Savine 55R En VTT assistance électrique Difficile

La Savine 55R Morbier Les Marais 39400 Morbier Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22340.0

Cet itinéraire vous permettra de découvrir les paysages forestiers, typiquement haut-jurassiens. Point d’intérêt La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) La plaine des Marais et le site du Glacier, réputés pour leurs pistes de ski de fond l’hiver Station de ski alpin familiale Les Gentianes Ludy Park VTT (à coté du stade des Marais)

English :

This itinerary will allow you to discover the forest landscapes, typically Haut-Jurassien. Point of interest The cheese factory of Morbier-Grande -Rivière (royal road) The plain of the Marais and the site of the Glacier, famous for their cross-country ski tracks in winter Family ski resort Les Gentianes Ludy Park VTT (next to the Marais stadium)

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die Waldlandschaften entdecken, die typisch für das Hochjura sind. Sehenswürdigkeiten: La Fromagerie de Morbier-Grande -Rivière (route royale) Die Ebene von Marais und der Standort des Gletschers, die für ihre Langlaufloipen im Winter bekannt sind Familienskistation Les Gentianes Ludy Park VTT (neben dem Stadion von Marais)

Italiano :

Questo itinerario vi permetterà di scoprire i paesaggi forestali tipici dell’Haut-Jurassien. Punti di interesse: Il caseificio Morbier-Grande-Rivière (strada reale) La piana del Marais e il sito del Ghiacciaio, rinomati per le loro piste di sci di fondo in inverno La stazione sciistica familiare di Les Gentianes Il Parco Ludy VTT (vicino allo stadio del Marais)

Español :

Este itinerario le permitirá descubrir los paisajes forestales típicamente haut-jurassienses. Puntos de interés: La quesería de Morbier-Grande-Rivière (camino real) La llanura del Marais y el paraje del Glaciar, famosos por sus pistas de esquí de fondo en invierno La estación de esquí familiar de Les Gentianes Ludy Park VTT (junto al estadio del Marais)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-20 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data