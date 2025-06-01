La Sente des Manoirs Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

La Sente des Manoirs Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

La Sente des Manoirs

La Sente des Manoirs 76210 Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime Normandie

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

À travers ce circuit de randonnée, partez à la découverte de l’histoire de la commune à travers ses manoirs et les spécificités de l’architecture valassienne. Munis d’une bonne paire de chaussures et d’une bouteille d’eau, vous êtes prêts !

English : La Sente des Manoirs

Through this walking tour, discover the history of the commune through its manor houses and the specificities of the Valassian architecture. Equipped with a good pair of shoes and a bottle of water, you are ready!

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser Wanderroute die Geschichte der Gemeinde anhand ihrer Herrenhäuser und der Besonderheiten der valasianischen Architektur. Mit einem guten Paar Schuhe und einer Flasche Wasser sind Sie bereit!

Italiano :

In questo tour a piedi, scoprite la storia del comune attraverso le sue case padronali e le caratteristiche specifiche dell’architettura vallesana. Con un buon paio di scarpe e una bottiglia d’acqua, siete pronti!

Español :

En este recorrido a pie, descubra la historia del municipio a través de sus casas solariegas y las características específicas de la arquitectura del Valais. Con un buen par de zapatos y una botella de agua, ¡estás listo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme