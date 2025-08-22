La source Beaumont-la-Ferrière Nièvre

La source A pieds Facile

La source Eglise Saint-Léger, stèle Achille Millien 58700 Beaumont-la-Ferrière Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir l’histoire de Beaumont-la-Ferrière, intimement liée à l’extraction de minerai de fer et à une activité métallurgique intense et ancienne dont le nom du village conserve la mémoire.

Facile

https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06

English :

This circuit allows you to discover the history of Beaumont-la-Ferrière, intimately linked to the extraction of iron ore and to an intense and ancient metallurgical activity, the memory of which is preserved in the village’s name.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang lernen Sie die Geschichte von Beaumont-la-Ferrière kennen, die eng mit dem Abbau von Eisenerz und einer intensiven und langjährigen metallurgischen Tätigkeit verbunden ist, deren Erinnerung der Name des Dorfes bewahrt.

Italiano :

Questo tour permette di scoprire la storia di Beaumont-la-Ferrière, strettamente legata all’estrazione del minerale di ferro e a un’intensa e antica attività metallurgica, la cui memoria è conservata nel nome del villaggio.

Español :

Este recorrido le permitirá descubrir la historia de Beaumont-la-Ferrière, estrechamente vinculada a la extracción de mineral de hierro y a una intensa y antigua actividad metalúrgica, cuyo recuerdo se conserva en el nombre del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data