La Vallée de la Choisille Randonnée en Nord-Touraine Beaumont-Louestault Indre-et-Loire

La Vallée de la Choisille Randonnée en Nord-Touraine 14 Lieu-dit Les Aulnis 37360 Beaumont-Louestault Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le circuit de la Vallée de la Choisille à Beaumont-Louestault en Nord-Touraine, est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette balade, vous aurez l’opportunité de traverser plaines et forêts et d’admirer quelques joyaux architecturaux comme le Château de Beaumont.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The Choisille Valley Hiking in Nord-Touraine

The Choisille Valley trail at Beaumont-Louestault in Nord-Touraine, France, is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this walk, you’ll cross plains and forests and admire architectural gems such as the Château de Beaumont.

Deutsch : Das Choisille-Tal Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg durch das Choisille-Tal in Beaumont-Louestault in Nord-Touraine wurde von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser Wanderung haben Sie die Möglichkeit, Ebenen und Wälder zu durchqueren und einige architektonische Juwelen w

Italiano :

Il sentiero della valle di Choisille a Beaumont-Louestault, nel nord della Touraine, è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa passeggiata, attraverserete pianure e foreste e ammirerete gioielli architettonici come il Castello di Beaumont.

Español : El valle de Choisille Senderismo en Nord-Touraine

El sendero del Valle de Choisille, en Beaumont-Louestault, al norte de Touraine, está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este paseo, atravesará llanuras y bosques y admirará joyas arquitectónicas como el castillo de Beaumont.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire