La Vallée de la Druance Condé-en-Normandie Calvados

La Vallée de la Druance Parking de l’église 14110 Condé-en-Normandie Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 11300.0 Tarif :

Un circuit qui vous emmènera à la découverte des environs de Saint-Germain-du-Crioult et de la vallée de la Druance, au fil de l’eau.

https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 69 27 64

English : La Vallée de la Druance

A circuit that will take you to discover the surroundings of Saint-Germain-du-Crioult and the Druance valley, along the water.

Deutsch :

Eine Tour, bei der Sie die Umgebung von Saint-Germain-du-Crioult und das Druance-Tal entlang des Wassers erkunden.

Italiano :

Un tour che vi porterà a scoprire i dintorni di Saint-Germain-du-Crioult e la valle della Druance, lungo l’acqua.

Español :

Un recorrido que le llevará a descubrir los alrededores de Saint-Germain-du-Crioult y el valle de Druance, a lo largo del agua.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme