La Verdoyante de Condé-en-Normandie à Pont-D’Ouilly Condé-en-Normandie Calvados

La Verdoyante, nouvelle véloroute de 200 km reliant Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) à Lisieux.

Cet itinéraire vous emmène de Condé-en-Normandie, bourg vivant au patrimoine riche, jusqu’à Pont-d’Ouilly, charmant village connu pour ses activités nautiques, notamment le canoë. En longeant les méandres de l’Orne, vous traversez les paysages spectaculaires de la Suisse Normande, entre falaises, vallées boisées et prairies paisibles. Une balade bucolique qui conjugue nature préservée, découvertes culturelles et loisirs de plein air.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 27 90 30

English : La Verdoyante de Condé-en-Normandie à Pont-D’Ouilly

La Verdoyante, a new 200 km cycle route linking Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) to Lisieux.

This route takes you from Condé-en-Normandie, a lively town with a rich heritage, to Pont-d?Ouilly, a charming village known for its water sports, particularly canoeing. Following the meandering Orne, you’ll pass through the spectacular landscapes of Suisse Normande, with its cliffs, wooded valleys and peaceful meadows. A bucolic stroll that combines unspoilt nature, cultural discoveries and outdoor leisure activities.

Deutsch :

La Verdoyante, eine neue 200 km lange Fahrradroute, die Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) mit Lisieux verbindet.

Diese Route führt Sie von Condé-en-Normandie, einer lebendigen Stadt mit einem reichen Kulturerbe, bis nach Pont-d’Ouilly, einem charmanten Dorf, das für seine Wassersportarten, insbesondere Kanufahren, bekannt ist. Entlang der mäandernden Orne durchqueren Sie die spektakuläre Landschaft der Normannischen Schweiz mit ihren Klippen, bewaldeten Tälern und ruhigen Wiesen. Eine bukolische Wanderung, die unberührte Natur, kulturelle Entdeckungen und Freizeitaktivitäten an der frischen Luft miteinander verbindet.

Italiano :

La Verdoyante, un nuovo percorso ciclabile di 200 km che collega Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) a Lisieux.

Il percorso si snoda da Condé-en-Normandie, vivace città dal ricco patrimonio, a Pont-d’Ouilly, incantevole villaggio rinomato per gli sport acquatici, in particolare la canoa. Seguendo i meandri dell’Orne, si attraversano i paesaggi spettacolari della Suisse Normande, con le sue falesie, le valli boscose e i prati tranquilli. Una passeggiata bucolica che unisce natura incontaminata, scoperte culturali e attività ricreative all’aperto.

Español :

La Verdoyante, una nueva ruta ciclista de 200 km que une Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) con Lisieux.

La ruta le llevará desde Condé-en-Normandie, una animada ciudad con un rico patrimonio, hasta Pont-d’Ouilly, un encantador pueblo famoso por sus deportes acuáticos, especialmente el piragüismo. Siguiendo los meandros del Orne, atravesará los espectaculares paisajes de la Suisse Normande, con sus acantilados, valles boscosos y apacibles praderas. Un paseo bucólico que combina naturaleza virgen, descubrimientos culturales y actividades de ocio al aire libre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme