La vallée de la Lignarre Ornon Isère

Cette vaste vallée isolée, adossée aux crêtes du massif du Taillefer, est la porte ouverte sur le sud. Jadis, les produits méridionaux passaient par le col d’Ornon à 1 367 m. On y vivait des gisements de plomb argentifère et de l’extraction des ardoises.
English : The Lignarre valley
This extensive and isolated valley, under the crests of the Taillefer massif, is the gateway to the South. Goods used to be transported over the Col d’Ornon at an altitude of 1,367m and locals lived off lead silver mining and slate quarrying.
Deutsch : La vallée de la Lignarre
Dieses weite, abgeschiedene Tal, das sich an die Kämme des Taillefer-Massivs anlehnt, ist das Tor zum Süden. Früher wurden die Produkte aus dem Süden über den 1367 m hohen Col d’Ornon geleitet. Man lebte hier von den silberhaltigen Bleivorkommen und dem Schieferabbau.
Italiano :
Questa vasta vallata isolata, sostenuta dalle creste del massiccio del Taillefer, è la porta d’accesso al sud. In passato, i prodotti provenienti da sud passavano attraverso il Col d’Ornon a 1.367 m. Qui si estraeva il piombo argentato e l’ardesia.
Español : La vallée de la Lignarre
Este vasto valle aislado, respaldado por las crestas del macizo de Taillefer, es la puerta de entrada al sur. En el pasado, los productos procedentes del sur pasaban por el Col d’Ornon a 1.367 m. Aquí se extraía el plomo de la plata y la pizarra.
