La vallée de la Meuvette Montigny-sur-Avre Eure-et-Loir

La vallée de la Meuvette A cheval

La vallée de la Meuvette Place de l’église 28270 Montigny-sur-Avre Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 360 Distance : 40600.0 Tarif :

Au départ de la vallée de l’Avre, partez à la découverte de la plaine du Thymerais, paysage annonçant le début de la Normandie… Vous continuerez ensuite votre balade à travers le cours de la Meuvette, un paysage très boisé et légèrement vallonné.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5f0ffb5276b36/la-vallee-de-la-meuvette

English :

Starting from the Avre valley, discover the Thymerais plain, a landscape announcing the beginning of Normandy? You will then continue your walk through the course of the Meuvette, a very wooded and slightly hilly landscape.

Deutsch :

Entdecken Sie vom Avre-Tal aus die Ebene von Thymerais, eine Landschaft, die den Beginn der Normandie ankündigt Anschließend setzen Sie Ihre Wanderung durch den Verlauf der Meuvette fort, einer waldreichen, leicht hügeligen Landschaft.

Italiano :

Partendo dalla valle dell’Avre, scoprirete la pianura del Thymerais, un paesaggio che annuncia l’inizio della Normandia? Continuerete poi la vostra passeggiata attraverso il corso della Meuvette, un paesaggio molto boscoso e leggermente ondulato.

Español :

Partiendo del valle del Avre, descubra la llanura de Thymerais, un paisaje que anuncia el inicio de Normandía? A continuación, continuará su paseo por el curso del Meuvette, un paisaje muy boscoso y ligeramente ondulado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire