Le bois des Brouillets Montigny-sur-Avre Eure-et-Loir

Le bois des Brouillets A cheval

Le bois des Brouillets Place de l’église 28270 Montigny-sur-Avre Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 270 Distance : 35500.0 Tarif :

Le bois des Brouillets au nord de Brezolles enclavé entre la vallée de l’Avre et celle de la Meuvette offrira certainement au promeneur et naturaliste plein de bonnes surprises.

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5ef4394edc0c1/le-bois-des-brouillets

English :

The Brouillets wood to the north of Brezolles, enclosed between the Avre and Meuvette valleys, will certainly offer the walker and naturalist many pleasant surprises.

Deutsch :

Der Bois des Brouillets nördlich von Brezolles, der zwischen den Tälern der Avre und der Meuvette liegt, bietet Wanderern und Naturforschern sicherlich viele Überraschungen.

Italiano :

Il Bois des Brouillets a nord di Brezolles, racchiuso tra le valli dell’Avre e della Meuvette, offrirà sicuramente all’escursionista e al naturalista molte piacevoli sorprese.

Español :

El Bois des Brouillets, al norte de Brezolles, encerrado entre los valles del Avre y de la Meuvette, ofrecerá sin duda al paseante y al naturalista muchas sorpresas agradables.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire