La vallée de l’Automne Chevrières Oise
La vallée de l’Automne Chevrières Oise vendredi 1 mai 2026.
La vallée de l’Automne En VTC
La vallée de l’Automne GARE 60710 Chevrières Oise Hauts-de-France
Durée : Distance : 67000.0 Tarif :
Dans l’Oise, l’Automne est aussi une rivière ! Et sa vallée est si riche en églises qu’on la surnomme la vallée aux 35 clochers . Vous commencez la visite de ce patrimoine religieux à Chevrières (vitraux remarquables), puis franchissez l’Oise en direction de Compiègne. Quelques kilomètres en forêt, et vous croisez d’autres jolis clochers sur le plateau du Valois.
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La vallée de l’Automne
In the Oise, Autumn is also a river! And its valley is so rich in churches that it is nicknamed the valley of 35 bell towers . You start the visit of this religious heritage at Chevrières (remarkable stained glass windows), then cross the Oise river in the direction of Compiègne. A few kilometres in the forest, and you cross other pretty bell towers on the Valois plateau.
Deutsch : La vallée de l’Automne
Im Departement Oise ist der Herbst auch ein Fluss! Und sein Tal ist so reich an Kirchen, dass es auch das Tal der 35 Kirchtürme genannt wird. Sie beginnen die Besichtigung dieses religiösen Erbes in Chevrières (bemerkenswerte Buntglasfenster) und überqueren dann die Oise in Richtung Compiègne. Einige Kilometer durch den Wald und Sie treffen auf weitere hübsche Kirchtürme auf dem Plateau von Valois.
Italiano :
Nell’Oise, l’Automne è anche un fiume! La sua valle è così ricca di chiese da essere soprannominata la valle dei 35 campanili . La visita di questo patrimonio religioso inizia a Chevrières (notevoli vetrate), poi si attraversa l’Oise verso Compiègne. Dopo qualche chilometro nella foresta, si incontrano altri bei campanili sull’altopiano di Valois.
Español : La vallée de l’Automne
En el Oise, el Automne también es un río Y su valle es tan rico en iglesias que recibe el apodo de valle de los 35 campanarios . Comenzará la visita de este patrimonio religioso en Chevrières (notables vidrieras), para después cruzar el Oise en dirección a Compiègne. Si se adentra unos kilómetros en el bosque, encontrará otros bonitos campanarios en la meseta de Valois.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France