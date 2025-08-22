La vallée de l’Eure à Vélo Montreuil Eure-et-Loir

La vallée de l’Eure à Vélo En VTC

La vallée de l’Eure à Vélo 28000 Montreuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 170000.0 Tarif :

La Vallée de l’Eure à vélo est un itinéraire cyclable de 170 km entre Chartres et Rouen. Cet itinéraire à vélo longe l’Eure depuis Chartres jusqu’à la Seine.

English : La Vallée Royale de l’Eure

The Royal Valley of the Eure is a cycle route covering 500km between Rouen and Tours. The itinerary follows the Eure from the Seine to Chartres and then crosses the Loir valley before turning off to join La Loire à Vélo near Tours.

Deutsch : Das königliche Tal des Flusses Eure

Der nationale Radwanderweg La Vallée Royale de l’Eure (500 km) verläuft zwischen Rouen und Tours. Die Radstrecke führt von der Seine am Eure entlang bis nach Chartres. Dort geht es weiter zum Tal des Flusses Loir und schließlich über eine Abzweigung zum Fernwanderweg La Loire à Vélo unweit von Tours

Italiano :

La Vallée Royale de l’Eure è un percorso ciclabile nazionale di 500 km tra Rouen e Tours. Questo percorso ciclabile segue l’Eure dalla Senna a Chartres, quindi segue la valle del Loir prima di diramarsi per unirsi alla Loire à Vélo vicino a Tours.

Español :

La Vallée Royale de l’Eure es una ruta ciclista nacional de 500 km entre Rouen y Tours. Esta ruta ciclista sigue el Eure desde el Sena hasta Chartres, y luego sigue el valle del Loir antes de ramificarse para unirse a la Loire à Vélo cerca de Tours.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par SIT Centre-Val de Loire