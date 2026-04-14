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Mai à Vélo 2026, BNP PARIBAS BCEF IT, Montreuil

Mai à Vélo 2026, BNP PARIBAS BCEF IT, Montreuil

Mai à Vélo 2026, BNP PARIBAS BCEF IT, Montreuil vendredi 1 mai 2026.

Lieu : BNP PARIBAS BCEF IT

Adresse : 41 RUE DE VALMY 93100 MONTREUIL

Ville : 93100 Montreuil

Département : Seine-Saint-Denis

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai BNP PARIBAS BCEF IT Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

BNP PARIBAS BCEF IT 41 RUE DE VALMY 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Bas-Montreuil – République Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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