La vallée de l’Yerre La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

La vallée de l’Yerre En VTT

La vallée de l’Yerre Place de la Mairie 28480 La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 170 Distance : 25500.0 Tarif :

Entre Beauce et Perche, la vallée de l’Yerre présente un relief peu vallonné, un paysage de bocage où coexistent les cultures et l’élevage.

English :

Between the Beauce and Perche regions, the Yerre valley features a gently undulating, bocage landscape where crops and livestock coexist.

Deutsch :

Zwischen Beauce und Perche weist das Yerre-Tal ein wenig hügeliges Relief und eine Heckenlandschaft auf, in der Ackerbau und Viehzucht nebeneinander existieren.

Italiano :

Situata tra le regioni della Beauce e del Perche, la valle di Yerre presenta un paesaggio dolcemente ondulato e ricoperto di siepi, in cui convivono coltivazioni e allevamenti.

Español :

Situado entre las regiones de Beauce y Perche, el valle del Yerre presenta un paisaje de suaves ondulaciones y setos en el que conviven cultivos y ganadería.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIT Centre-Val de Loire