Sur les terres de Guillaume Gouet n°15 La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Parcourez les terres de Guillaume Gouet, turbulent seigneur qui laissa son nom à la communes, l’une des cinq baronnies du Perche Gouet. Jadis couverte de forêts, cette terre offre aujourd’hui des paysages diversifiés, façonnés par les pratiques agricoles.

https://randonnees.eurelien.fr/les-boucles-a-velo-eure-et-loir/?mbForceListMapSync=false&mb_texte_recherche=Sur%2Bles%2Bterres%2Bde%2BGuillaume%2BGouet%2B-%2Bn%C2%B015&mb_page=circuit&mb_id=502478&mb_titre=sur-les-terres-de-guillaume-gouet-n-15 +33 2 37 84 01 00

English : Sur les terres de Guillaume Gouet n°15

Just outside Le Perche Regional Nature Park, La Ferté-Vidame is a quaint little town where the architecture is now protected. This easy cycling trail is perfect for exploring the surroundings that already feels somewhat Norman!

Deutsch : Auf den Spuren der Schleiereule Copie

La Ferté-Vidame vor den Toren des Regionalen Naturparks Le Perche ist eine kleine, typische Stadt mit erhaltenem architektonischen Erbe. Ihre leichte Radtour lässt Sie Gegenden entdecken, die bereits die Normandie ankündigen.

Italiano :

Esplorate le terre di Guillaume Gouet, il turbolento signore che ha lasciato il suo nome al comune, una delle cinque baronie del Perche Gouet. Un tempo ricoperto di foreste, questo territorio offre oggi un paesaggio vario, modellato dalle pratiche agricole.

Español :

Explore las tierras de Guillaume Gouet, el turbulento señor que dejó su nombre a la comuna, una de las cinco baronías del Perche Gouet. Esta tierra, antaño cubierta de bosques, ofrece hoy un paisaje diverso, moldeado por las prácticas agrícolas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par SIT Centre-Val de Loire