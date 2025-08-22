La vallée des ours Urzy Nièvre

La vallée des ours A pieds Difficulté moyenne

La vallée des ours parking de l’Eglise 58130 Urzy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9500.0 Tarif :

Nichés dans la vallée de la Nièvre et entourés de forêt, Urzy et Saint-Martin d’Heuille offrent un cadre idéal pour la pratique de la randonnée. Découvrez notamment le château des Bordes. Ici et là, les rivières guident vos pas.

Difficulté moyenne

English :

Nestled in the Nièvre valley and surrounded by forest, Urzy and Saint-Martin d’Heuille offer an ideal setting for hiking. Discover in particular the castle of Bordes. Here and there, the rivers guide your steps.

Deutsch :

Eingebettet in das Tal der Nièvre und umgeben von Wäldern bieten Urzy und Saint-Martin d’Heuille eine ideale Umgebung zum Wandern. Entdecken Sie insbesondere das Schloss Les Bordes. Hier und da leiten die Flüsse Ihre Schritte.

Italiano :

Immerse nella valle della Nièvre e circondate dalla foresta, Urzy e Saint-Martin d’Heuille offrono un ambiente ideale per le escursioni. Scoprite in particolare il castello di Bordes. Qui e là, i fiumi guidano i vostri passi.

Español :

Enclavados en el valle del Nièvre y rodeados de bosques, Urzy y Saint-Martin d’Heuille ofrecen un marco ideal para practicar senderismo. Descubra, en particular, el castillo de Bordes. Aquí y allá, los ríos guían sus pasos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data