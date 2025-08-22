La Vallée du Coran Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime

La Vallée du Coran

La Vallée du Coran 189 rue de la Charente 17610 Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Cet itinéraire vallonné permet de traverser à vélo des forêts alluviales mais aussi des paysages de vignobles sur 21 km.

English :

This undulating itinerary takes you on a 21 km cycle through alluvial forests and vineyards.

Deutsch :

Auf dieser hügeligen Route können Sie auf 21 km mit dem Fahrrad durch Auenwälder, aber auch durch Weinlandschaften fahren.

Italiano :

Questo percorso ondulato vi porterà a pedalare per 21 km attraverso boschi alluvionali e vigneti.

Español :

Esta ruta ondulada le llevará en bicicleta durante 21 km a través de bosques aluviales y viñedos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme