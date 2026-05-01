La Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

La Vallée du Lys A pieds

La Vallée du Lys 37260 Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Entre cultures et forêt, découvrez des paysages et des bâtisses qui ont inspiré Honoré de Balzac dans ses romans Le Lys dans la Vallée et Le Curé de Tours .

+33 2 47 45 44 40

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English :

Between crops and forest, discover the landscapes and buildings that inspired Honoré de Balzac in his novels Le Lys dans la Vallée and Le Curé de Tours .

Deutsch :

Entdecken Sie zwischen Anbauflächen und Wäldern Landschaften und Gebäude, die Honoré de Balzac zu seinen Romanen Die Lilie im Tal und Der Pfarrer von Tours inspiriert haben.

Italiano :

Tra coltivazioni e foreste, scoprite i paesaggi e gli edifici che hanno ispirato Honoré de Balzac nei suoi romanzi Le Lys dans la Vallée e Le Curé de Tours .

Español :

Entre cultivos y bosques, descubra los paisajes y edificios que inspiraron a Honoré de Balzac en sus novelas Le Lys dans la Vallée y Le Curé de Tours .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-20 par SIT Centre-Val de Loire