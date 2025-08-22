La Vallée Margot Fresnoy-en-Thelle Oise
La Vallée Margot Fresnoy-en-Thelle Oise vendredi 1 mai 2026.
La Vallée Margot A pieds Difficulté moyenne
La Vallée Margot Cimetière, Rue du Cimetière 60530 Fresnoy-en-Thelle Oise Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 13500.0 Tarif :
Ces 2 boucles vous permettent de découvrir la campagne entre Fresnoy et ses communes voisines.
English : La Vallée Margot
These 2 loops allow you to discover the countryside between Fresnoy and its neighbouring towns.
Deutsch : La Vallée Margot
Diese 2 Schleifen ermöglichen es Ihnen, die Landschaft zwischen Fresnoy und seinen Nachbargemeinden zu entdecken.
Italiano :
Questi 2 anelli permettono di scoprire la campagna tra Fresnoy e le città vicine.
Español : La Vallée Margot
Estos 2 bucles le permitirán descubrir la campiña entre Fresnoy y sus ciudades vecinas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France