La Vélobuissonnière Le Mans < > La Suze-sur-Sarthe Le Mans Sarthe

Distance : 30000.0
Etape de La Vélobuissonnière entre Le Mans et La Suze-sur-Sarthe dont une partie emprunte le chemin de halage de la Sarthe.
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere
English :
La Vélobuissonnière stage between Le Mans and La Suze-sur-Sarthe, part of which follows the Sarthe towpath.
Deutsch :
Etappe der La Vélobuissonnière zwischen Le Mans und La Suze-sur-Sarthe, wobei ein Teil der Strecke auf dem Treidelpfad der Sarthe verläuft.
Italiano :
La Vélobuissonnière, tappa tra Le Mans e La Suze-sur-Sarthe, parte della quale segue l’alzaia della Sarthe.
Español :
Etapa de la Vélobuissonnière entre Le Mans y La Suze-sur-Sarthe, parte de la cual sigue el camino de sirga de la Sarthe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire