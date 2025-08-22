La Vélobuissonnière Le Mans < > La Suze-sur-Sarthe Le Mans Sarthe

La Vélobuissonnière Le Mans < > La Suze-sur-Sarthe

La Vélobuissonnière Le Mans < > La Suze-sur-Sarthe 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Etape de La Vélobuissonnière entre Le Mans et La Suze-sur-Sarthe dont une partie emprunte le chemin de halage de la Sarthe.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere

English :

La Vélobuissonnière stage between Le Mans and La Suze-sur-Sarthe, part of which follows the Sarthe towpath.

Deutsch :

Etappe der La Vélobuissonnière zwischen Le Mans und La Suze-sur-Sarthe, wobei ein Teil der Strecke auf dem Treidelpfad der Sarthe verläuft.

Italiano :

La Vélobuissonnière, tappa tra Le Mans e La Suze-sur-Sarthe, parte della quale segue l’alzaia della Sarthe.

Español :

Etapa de la Vélobuissonnière entre Le Mans y La Suze-sur-Sarthe, parte de la cual sigue el camino de sirga de la Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire