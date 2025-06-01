La Vélobuissonnière Saint-Léonard-des-Bois < > Beaumont-sur-Sarthe Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

La Vélobuissonnière Saint-Léonard-des-Bois < > Beaumont-sur-Sarthe 72130 Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 33000.0 Tarif :

Etape de La Vélobuissonnière qui permet de relier Saint-Léonard-des-Bois dans les Alpes Mancelles à Beaumont-sur-Sarthe, ancienne cité médiévale.

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velobuissonniere

English :

La Vélobuissonnière stage linking Saint-Léonard-des-Bois in the Alpes Mancelles to Beaumont-sur-Sarthe, an ancient medieval town.

Deutsch :

Etappe der La Vélobuissonnière, die Saint-Léonard-des-Bois in den Alpes Mancelles mit Beaumont-sur-Sarthe, einer alten mittelalterlichen Stadt, verbindet.

Italiano :

Questa tappa de La Vélobuissonnière si snoda da Saint-Léonard-des-Bois, nelle Alpi Mancelles, a Beaumont-sur-Sarthe, antica città medievale.

Español :

Esta etapa de la Vélobuissonnière discurre entre Saint-Léonard-des-Bois, en los Alpes Mancelles, y Beaumont-sur-Sarthe, antigua ciudad medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire