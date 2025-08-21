La VélOeno71 sur les traces de l’emblématique Chardonnay Chardonnay Saône-et-Loire

La VélOeno71 sur les traces de l’emblématique Chardonnay Gravel bike Difficulté moyenne

La VélOeno71 sur les traces de l’emblématique Chardonnay Rue du Chardonnay 71700 Chardonnay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Au départ du village, partez pour une balade à vélo de 30 km au cœur de ce territoire viticole emblématique du Mâconnais, et filez à travers les coteaux qui se succèdent aux plateaux, plantés de chardonnay, bien sûr, tout comme l’immense majorité des vins blancs de Bourgogne.

English :

Starting from the village, set off on a 30 km bike ride through the heart of this emblematic Mâconnais wine-growing region, winding your way through hillsides and plateaus planted with Chardonnay, of course, just like the vast majority of Burgundy’s white wines.

Deutsch :

Vom Dorf aus können Sie eine 30 km lange Fahrradtour durch dieses symbolträchtige Weinbaugebiet des Mâconnais unternehmen. Sie fahren durch die Hänge, die auf die Hochebenen folgen, die natürlich mit Chardonnay bepflanzt sind, wie auch die überwiegende Mehrheit der Weißweine aus Burgund.

Italiano :

Partendo dal villaggio, si parte per un giro in bicicletta di 30 km nel cuore di questa emblematica regione vinicola del Mâconnais, che si snoda tra le colline e gli altopiani coltivati a Chardonnay, naturalmente, come la stragrande maggioranza dei vini bianchi della Borgogna.

Español :

Saliendo del pueblo, emprenda un recorrido de 30 km en bicicleta por el corazón de esta emblemática región vitícola del Mâconnais, serpenteando por las laderas y mesetas plantadas de Chardonnay, por supuesto, como la inmensa mayoría de los vinos blancos de Borgoña.

