Chardonnay

Montlaville fait son cirque

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Montlaville fait son cirque ! Les 1er et 2 mai, le Château de Montlaville se transforme en piste étoilée. Au programme 18 spectacles vivants pour tous les âges (cirque, théâtre, acrobaties, cabaret drag et concerts). Ne manquez pas l’opéra clownesque, les prouesses de la Cie 1% ou le final étincelant de la Penacho Cie. Profitez d’ateliers d’initiation, d’un casino de bonbons et d’une restauration estivale conviviale (BBQ). Une fête familiale unique au cœur de la Bourgogne ! Entrée au chapeau. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Montlaville fait son cirque

L’événement Montlaville fait son cirque Chardonnay a été mis à jour le 2026-04-23 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II