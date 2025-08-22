La Véloire Paray-le-Monial Saône-et-Loire

La Véloire Vélo de route Difficile

La Véloire 71600 Paray-le-Monial Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 140000.0 Tarif :

La Véloire, le long du dernier fleuve sauvage d’Europe, offre une escapade unique de 140 km, passant par de beaux villages et châteaux.

Difficile

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/veloire

English :

The Véloire, along Europe?s last wild river, offers a unique 140 km escapade, passing through beautiful villages and castles.

Deutsch :

Die Véloire, entlang des letzten wilden Flusses Europas, bietet einen einzigartigen 140 km langen Ausflug, der durch schöne Dörfer und Schlösser führt.

Italiano :

La Véloire, lungo l’ultimo fiume selvaggio d’Europa, offre un’escursione unica di 140 km, attraversando splendidi villaggi e castelli.

Español :

La Véloire, a lo largo del último río salvaje de Europa, ofrece una escapada única de 140 km, pasando por hermosos pueblos y castillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data