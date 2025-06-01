La Verdoyante Voie verte de Falaise à Morteaux-Couliboeuf Falaise Calvados

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

La Verdoyante, véloroute de 200 km reliant Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) à Lisieux, cette courte section entre Falaise et Morteaux-Coulibœuf emprunte une ancienne voie ferrée réaménagée en voie verte. Désormais accessible à tous, c’est le terrain de jeu idéal pour les sorties en famille, les promeneurs, les coureurs et les cyclistes (VTT/VTC). Elle est ponctuée de parkings et d’aires de pique-nique pour profiter pleinement de la nature.

Depuis le centre aquatique de Falaise, la voie verte de l’Ante déroule son sable stabilisé entre plaine agricole et coteaux calcaires des Monts d’Eraines, offrant de beaux panoramas. Le tracé est autorisé aux cavaliers, pour une balade en toute liberté.

http://laverdoyante.fr/ +33 2 31 90 17 26

English : La Verdoyante Voie verte de Falaise à Morteaux-Couliboeuf

« Along this 7km route, the former railway track has been transformed into a green way, to become a paradise for jogging, hiking and cylcling enthusiasts and the perfect spot for a family day out. The rails have been removed and the site landscaped. Car parks and picnic areas have also been installed.

Leaving from the fun pool in Falaise, the Ante green way has been developed using stabilised sand and offers pretty views over the plain and the limestone slopes of the Monts d’Eraines. »

Deutsch :

La Verdoyante, eine 200 km lange Fahrradroute, die Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) mit Lisieux verbindet. Dieser kurze Abschnitt zwischen Falaise und Morteaux-Coulib?uf verläuft auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, die zu einem grünen Weg umgebaut wurde. Dieser Weg ist nun für alle zugänglich und eignet sich ideal für Familienausflüge, Spaziergänger, Jogger und Radfahrer (Mountainbike/VTC). Es gibt Parkplätze und Picknickplätze, damit Sie die Natur in vollen Zügen genießen können.

Vom Wassersportzentrum in Falaise aus verläuft der grüne Weg von Ante auf befestigtem Sand zwischen der landwirtschaftlichen Ebene und den Kalksteinhängen der Monts d’Eraines und bietet schöne Panoramablicke. Die Strecke ist auch für Reiter zugelassen, so dass Sie sich ganz frei bewegen können.

Italiano :

La Verdoyante, un percorso ciclabile di 200 km che collega Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) a Lisieux, questo breve tratto tra Falaise e Morteaux-Coulib?uf utilizza un’ex linea ferroviaria convertita in greenway. Ora accessibile a tutti, è il terreno di gioco ideale per le gite in famiglia, per gli escursionisti, i corridori, gli appassionati di mountain bike e i ciclisti. È costellata di parcheggi e aree pic-nic per godere al meglio della natura circostante.

Dal centro acquatico di Falaise, la greenway Ante si snoda tra la pianura agricola e le pendici calcaree dei Monts d’Eraines, offrendo splendide viste panoramiche. Il percorso è adatto ai cavalieri, per cui si può godere di un’escursione completamente libera.

Español :

La Verdoyante, ruta ciclista de 200 km que une Noues-de-Sienne (Saint-Sever-Calvados) con Lisieux, este corto tramo entre Falaise y Morteaux-Coulibœuf utiliza una antigua vía férrea reconvertida en vía verde. Ahora accesible a todos, es el terreno de juego ideal para paseos en familia, caminantes, corredores y ciclistas de montaña. Está salpicada de aparcamientos y zonas de picnic para disfrutar al máximo del entorno natural.

Desde el centro acuático de Falaise, la vía verde de Ante serpentea entre la llanura agrícola y las laderas calcáreas de los Montes de Eraines, ofreciendo hermosas vistas panorámicas. El recorrido es apto para jinetes, por lo que podrá disfrutar de un paseo totalmente libre.

