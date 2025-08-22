La Voie Bleue sur les 4 Rivières Vanne Haute-Saône

La Voie Bleue sur les 4 Rivières Vélo de route Difficulté moyenne

La Voie Bleue sur les 4 Rivières 70130 Vanne Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 24800.0

La Voie Bleue (V50), est un itinéraire vélo qui relie, dans sa totalité, la frontière du Luxembourg à Lyon en traversant la France du Nord au Sud sur 700km.

Difficulté moyenne

English :

The Voie Bleue (V50) is a 700km bicycle route that runs from the Luxembourg border to Lyon, crossing France from north to south.

Deutsch :

Die Voie Bleue (V50), ist eine Fahrradroute, die in ihrer Gesamtheit die Grenze von Luxemburg bis Lyon verbindet und Frankreich auf 700 km von Nord nach Süd durchquert.

Italiano :

La Voie Bleue (V50) è un percorso ciclabile di 700 km che va dal confine con il Lussemburgo a Lione, attraversando la Francia da nord a sud.

Español :

La Voie Bleue (V50) es una ruta ciclista de 700 km que va de la frontera luxemburguesa a Lyon, atravesando Francia de norte a sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data