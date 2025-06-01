La voie de 60 en VTT Saint-Hubert Moselle

La voie de 60 en VTT Saint-Hubert Moselle vendredi 1 août 2025.

La voie de 60 en VTT Adultes En VTT Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR La voie de 60 en VTT parking Saint-Michel 57640 Saint-Hubert Moselle Grand Est

Durée : 60 Distance : 9500.0 Tarif :

Une agréable balade sur le tracé d’une ancienne voie ferrée qui servait au ravitaillement des ouvrages de la Ligne Maginot. Burtoncourt, situé au pied du massif forestier de Villers-Befey a gardé tout son charme de village tranquille où il fait bon vivre et se balader. Aux portes de Metz, ce territoire qui offre forêts et grands espaces est idéal pour la pratique de la randonnée à pied et à VTT.

Difficulté moyenne

+33 3 87 39 00 00

English :

A pleasant stroll along the route of an old railway line that was used to supply the Maginot Line. Burtoncourt, situated at the foot of the Villers-Befey forest massif, has kept all its charm as a quiet village where it is good to live and walk. On the outskirts of Metz, this area with its forests and wide open spaces is ideal for hiking and mountain biking.

Deutsch :

Ein angenehmer Spaziergang auf der Trasse einer alten Eisenbahnstrecke, die der Versorgung der Festungen der Maginot-Linie diente. Burtoncourt liegt am Fuße des Waldmassivs von Villers-Befey und hat den Charme eines ruhigen Dorfes bewahrt, in dem es sich gut leben und spazieren gehen lässt. Diese Gegend vor den Toren von Metz bietet Wälder und weite Flächen und ist ideal für Wanderungen und Mountainbike-Touren.

Italiano :

Una piacevole passeggiata lungo il tracciato di un’antica linea ferroviaria che serviva a rifornire le opere della Linea Maginot. Burtoncourt, situato ai piedi della foresta di Villers-Befey, ha conservato tutto il fascino di un villaggio tranquillo dove è bello vivere e passeggiare. Alle porte di Metz, questa zona offre foreste e ampi spazi aperti, ideali per escursioni a piedi e in mountain bike.

Español :

Un agradable paseo por el trazado de una antigua línea ferroviaria que se utilizaba para abastecer las obras de la Línea Maginot. Burtoncourt, situado al pie del bosque de Villers-Befey, ha conservado todo el encanto de un pueblo tranquilo donde se puede vivir y pasear. A las puertas de Metz, esta zona ofrece bosques y amplios espacios abiertos, ideales para el senderismo y la bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain