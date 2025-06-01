Le chêne des moines en VTT Saint-Hubert Moselle

Le chêne des moines en VTT Saint-Hubert Moselle

Le chêne des moines en VTT Adultes En VTT Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Le chêne des moines en VTT Villers-Bettnach 57640 Saint-Hubert Moselle Grand Est

Durée : 45 Distance : 6800.0 Tarif :

Aux portes de Metz, ce territoire qui offre forêts et grands espaces est idéal pour la pratique de la randonnée à pied et à VTT. 7 idées de circuits en réseau pour découvrir une nature intacte et un patrimoine riche. Les circuits de difficulté et de longueur variables raviront sportifs, promeneurs et familles. Ils sont balisés et entretenus par l’association Rand’Haut Chemin.

Une promenade familiale idéale pour l’initiation au VTT dans la profonde forêt de Villers sur les traces des moines cisterciens.

Facile

+33 3 87 39 00 00

English :

On the outskirts of Metz, this area with its forests and wide open spaces is ideal for hiking and mountain biking. 7 ideas for networked tours to discover unspoilt nature and a rich heritage. The circuits of varying difficulty and length will delight sports enthusiasts, walkers and families. They are signposted and maintained by the Rand’Haut Chemin association

An ideal family walk for an introduction to mountain biking in the deep forest of Villers in the footsteps of the Cistercian monks.

Deutsch :

Dieses Gebiet vor den Toren von Metz, das Wälder und große Flächen bietet, ist ideal für Wanderungen zu Fuß und mit dem Mountainbike. 7 Ideen für vernetzte Touren, um eine intakte Natur und ein reiches Kulturerbe zu entdecken. Die Rundwege mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und unterschiedlicher Länge werden Sportler, Spaziergänger und Familien begeistern. Sie werden von der Vereinigung Rand’Haut Chemin markiert und gepflegt

Eine ideale Familienwanderung für die Einführung in das Mountainbiken im tiefen Wald von Villers auf den Spuren der Zisterziensermönche.

Italiano :

Alle porte di Metz, questa zona offre foreste e ampi spazi aperti, ideali per passeggiate a piedi e in mountain bike. 7 idee di percorsi in rete per scoprire una natura incontaminata e un ricco patrimonio. I percorsi, di varia difficoltà e lunghezza, faranno la gioia di sportivi, escursionisti e famiglie. Sono segnalati e curati dall’associazione Rand’Haut Chemin

Una gita ideale per le famiglie per avvicinarsi alla mountain bike nella profonda foresta di Villers, sulle orme dei monaci cistercensi.

Español :

A las puertas de Metz, esta zona ofrece bosques y amplios espacios abiertos, ideales para el senderismo y la bicicleta de montaña. 7 ideas de rutas en red para descubrir una naturaleza virgen y un rico patrimonio. Las rutas, de dificultad y longitud variables, harán las delicias de deportistas, senderistas y familias. Están señalizados y mantenidos por la asociación Rand’Haut Chemin

Una excursión familiar ideal para iniciarse en la bicicleta de montaña en el profundo bosque de Villers, tras las huellas de los monjes cistercienses.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain