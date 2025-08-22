La voie du sel et du charbon Villafans Haute-Saône

La voie du sel et du charbon A pieds Difficulté moyenne

La voie du sel et du charbon Place de la mairie 70110 Villafans Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14500.0 Tarif :

Au départ de Villafans, ce sentier permet de rejoindre plusieurs sites liés à l’histoire industrielle du Pays de Villersexel puits de mine d’où l’on extrayait la houille, ancienne saline de Gouhenans… Le chemin traverse aussi plusieurs villages typiques comme Gouhenans, ancien bourg castral, ou encore Longevelle, où l’on peut découvrir le site archéologique de l’ancienne église.

Difficulté moyenne

+33 3 84 20 59 59

English :

Starting out from Villafans, this trail takes you to a number of sites linked to the industrial history of the Villersexel region: mine shafts from which coal was extracted, the old Gouhenans saltworks… The trail also passes through typical villages such as Gouhenans, an ancient castral town, and Longevelle, where you can discover the archaeological site of the ancient church.

Deutsch :

Von Villafans aus führt dieser Weg zu mehreren Orten, die mit der Industriegeschichte des Pays de Villersexel in Verbindung stehen: Bergwerksschächte, in denen Steinkohle abgebaut wurde, die alte Saline von Gouhenans… Der Weg führt auch durch mehrere typische Dörfer wie Gouhenans, eine alte Burgstadt, oder Longevelle, wo man die archäologische Stätte der alten Kirche entdecken kann.

Italiano :

Partendo da Villafans, questo percorso conduce a una serie di siti legati alla storia industriale della regione di Villersexel: i pozzi delle miniere da cui si estraeva il carbone, l’antica salina di Gouhenans, ecc. Il percorso attraversa anche alcuni villaggi tipici, tra cui Gouhenans, antica città castrale, e Longevelle, dove si può scoprire il sito archeologico dell’antica chiesa.

Español :

Partiendo de Villafans, este sendero le llevará a varios lugares relacionados con la historia industrial de la región de Villersexel: pozos mineros de los que se extraía carbón, las antiguas salinas de Gouhenans, etc. El sendero pasa también por varios pueblos típicos, como Gouhenans, antigua ciudad castral, y Longevelle, donde podrá descubrir el yacimiento arqueológico de la antigua iglesia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data