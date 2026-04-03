La Voie Verte des Viennes Troyes Aube

La Voie Verte des Viennes Facile

La Voie Verte des Viennes Voie Verte des Viennes 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : 3600 Distance : 1747.37 Tarif :

Ce parcours de 2.5 km se veut un espace partagé où les piétons et les cyclistes peuvent aller et venir en toute sécurité en dehors des voies urbaines.

Facile

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English :

This 2.5 km route is designed as a shared space where pedestrians and cyclists can come and go in complete safety off urban roads.

Deutsch :

Diese 2,5 km lange Strecke soll ein gemeinsam genutzter Raum sein, in dem Fußgänger und Radfahrer abseits der städtischen Straßen sicher kommen und gehen können.

Italiano :

Questa greenway collega la rotatoria di Robert Galley alla Rivière de Corps e attraversa gli appezzamenti. Il percorso di 2,5 km è stato concepito come uno spazio condiviso dove pedoni e ciclisti possono andare e venire in sicurezza dalle strade urbane.

Quest’area naturale è una zona umida unica nell’agglomerato urbano e ospita numerose specie animali e vegetali degne di nota.

Il percorso terminerà all’ingresso della città di Torvilliers, per una lunghezza totale di circa 8 km.

Español :

Esta ruta de 2,5 km pretende ser un espacio compartido donde peatones y ciclistas puedan ir y venir con seguridad fuera de las vías urbanas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité