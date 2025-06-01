La Voie Verte en Pays d’Ancenis Ligné Loire-Atlantique

La Voie Verte en Pays d’Ancenis

La Voie Verte en Pays d’Ancenis 44850 Ligné Loire-Atlantique Pays de la Loire

Créée sur une ancienne voie ferrée, le parcours relie Carquefou, à la périphérie nord-est de l’agglomération nantaise, à Candé dans le Maine-et-Loire.

English :

Created on a former railroad line, the course links Carquefou, on the northeastern outskirts of the Nantes conurbation, to Candé in Maine-et-Loire.

Deutsch :

Die auf einer ehemaligen Eisenbahnstrecke entstandene Strecke verbindet Carquefou am nordöstlichen Rand des Großraums Nantes mit Candé im Departement Maine-et-Loire.

Italiano :

Creato su una vecchia linea ferroviaria, il percorso collega Carquefou, alla periferia nord-orientale dell’agglomerato urbano di Nantes, a Candé nel Maine-et-Loire.

Español :

Creado sobre una antigua línea de ferrocarril, el trayecto une Carquefou, en la periferia noreste de la aglomeración urbana de Nantes, con Candé, en Maine-et-Loire.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par eSPRIT Pays de la Loire