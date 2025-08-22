Sentier du Gros Dognon Ligné Ligné Charente

Sentier du Gros Dognon Ligné

Sentier du Gros Dognon Ligné Place de la mairie 16140 Ligné Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez le village de Ligné, blotti dans la forêt de Tusson, et ses alentours.

https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/vivre/activites-et-animations/les-randonnees/sentiers-de-randonnee/ +33 5 45 20 68 46

English :

Explore the village of Ligné, nestled in the Tusson forest, and its surroundings.

Deutsch :

Durchstreifen Sie das Dorf Ligné, das sich in den Wald von Tusson schmiegt, und seine Umgebung.

Italiano :

Esplorate il villaggio di Ligné, immerso nella foresta di Tusson, e i suoi dintorni.

Español :

Explore el pueblo de Ligné, enclavado en el bosque de Tusson, y sus alrededores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme