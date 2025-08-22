Sentier du Gros Dognon Ligné Ligné Charente
Sentier du Gros Dognon Ligné Place de la mairie 16140 Ligné Charente Nouvelle-Aquitaine
Parcourez le village de Ligné, blotti dans la forêt de Tusson, et ses alentours.
https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/vivre/activites-et-animations/les-randonnees/sentiers-de-randonnee/ +33 5 45 20 68 46
English :
Explore the village of Ligné, nestled in the Tusson forest, and its surroundings.
Deutsch :
Durchstreifen Sie das Dorf Ligné, das sich in den Wald von Tusson schmiegt, und seine Umgebung.
Italiano :
Esplorate il villaggio di Ligné, immerso nella foresta di Tusson, e i suoi dintorni.
Español :
Explore el pueblo de Ligné, enclavado en el bosque de Tusson, y sus alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme