La Voise et les mégalithes Gallardon Eure-et-Loir

La Voise et les mégalithes A pieds

La Voise et les mégalithes Place Saint Luc 28320 Gallardon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 8800.0 Tarif :

Laissez vagabonder votre imagination sur ce circuit empreint de légendes près du hameau de Talvoisin, Gargantua se serait assis sur le polissoir, et les jeunes femmes en mal de mari et d’enfant seraient venues se frotter le ventre contre la Pierre de Chantecoq…

English :

Let your imagination wander on this circuit full of legends: near the hamlet of Talvoisin, Gargantua would have sat on the polisher, and the young women in search of a husband and child would have come to rub their bellies against the Stone of Chantecoq…

Deutsch :

Lassen Sie Ihrer Fantasie auf diesem von Legenden geprägten Rundweg freien Lauf: In der Nähe des Weilers Talvoisin soll Gargantua auf dem Schleifstein gesessen haben, und junge Frauen, die nach Mann und Kind suchen, sollen gekommen sein, um ihren Bauch am Pierre de Chantecoq zu reiben…

Italiano :

Lasciate vagare l’immaginazione su questo circuito ricco di leggende: nei pressi della frazione di Talvoisin, si dice che Gargantua si sia seduto sulla pietra levigante, e che le giovani donne in cerca di marito e figlio siano venute a sfregare il loro ventre contro la Pierre de Chantecoq…

Español :

Deje volar su imaginación en este circuito lleno de leyendas: cerca de la aldea de Talvoisin, se dice que Gargantúa se sentó en la piedra de pulir, y que las jóvenes en busca de marido e hijo venían a frotarse el vientre contra la Pierre de Chantecoq…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire